Der sich zuspitzende Facharbeitermangel führt zu einer Aufweichung der Grenzen zwischen Lehrausbildung und höheren Schulen. Auf Initiative der Wirtschaftskammer wurde vor zwei Jahren die "Duale Akademie" ins Leben gerufen. Dieses Angebot richtet sich an Maturanten ebenso wie an Studienabbrecher und ermöglicht ihnen eine Fachausbildung quasi auf der Überholspur. Die Lehrlinge erhalten während ihrer Ausbildung von Beginn an den Lohn eines ungelernten Arbeiters.