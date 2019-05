Imker kann mit Bau neuer Bienenstöcke beginnen

Der Freizeit-Imker Michael Schachinger aus Regau sucht seit zwei Wochen Unterstützer, um neue und geräumigere Stockwerke für Bienen bauen zu können. Die Sammelaktion ist erfolgreich gestartet und hat großes Interesse in der Bevölkerung geweckt.

"Was sich in den letzten Tagen ereignet hat, lässt sich kaum in Worte fassen," schwärmt Schachinger. "Eine Welle positiver Rückmeldungen hat uns erreicht – aus der Nachbarschaft, aus der Region, aus Deutschland: Handwerker haben angeboten, selbst mitanzupacken. Landwirte möchten Standplätze für Bienen zur Verfügung stellen, Schulen Kooperationen eingehen oder Imkervereine die Betriebsweise kennenlernen. Diese Resonanz geht über die Sammelaktion weit hinaus und zeigt auf, wie groß bei uns vor Ort die Bereitschaft zur Zusammenarbeit für Bienen und die Artenvielfalt ist."

Dank dieser Unterstützung konnte inzwischen auch das erste Sammelziel erreicht und mit dem Bau der Stockwerke begonnen werden. "Das motiviert ungemein und das finale Sammelziel rückt in greifbare Nähe," bedankt sich der Imker. Die Aktion läuft bis 26. Mai. Infos unter www.startnext.com.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bienen Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Regau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.