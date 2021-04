Milchprodukte von Ischler Bauern, Bier vom Wolfgangsee, Gemüse aus Ebensee: Das Bildungszentrum Salzkammergut (BIZ) eröffnet in diesem Sommer einen "Regionalen Genussmarkt" am Kreuzplatz in Bad Ischl. Ein Geschäft, das bäuerliche Produkte aus dem nahen Umfeld vermarktet. "Es geht uns um Regionalität, Nachhaltigkeit und um Klimaschutz", sagt BIZ-Geschäftsführer Stefan Enter. Außerdem werde der Genussmarkt als sozialökonomischer Betrieb geführt.