Laut Angaben der Landesregierung wurden in der aktuellen Wintersaison bereits 714 Tonnen Salz (aus dem Salzkammergut) auf Oberösterreichs Straßen ausgebracht. Besonders in den höheren Lagen waren die Mengen groß. So wurden im Bezirk Gmunden schon 88 Tonnen Salz gestreut, im Bezirk Vöcklabruck waren dagegen nur 38 Tonnen nötig.