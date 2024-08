Im Salzkammergut-Tourismus brodelt es hinter den Kulissen

So sieht Urlaub im Salzkammergut aus: Touristin im Attersee

Die Landesregierung will die oberösterreichische Tourismuslandschaft neu ordnen: Das seit Jänner geltende neue Tourismusgesetz sieht vor, die Zahl der derzeit 19 Verbände deutlich zu reduzieren. Im Salzkammergut soll ein einziger mehrgemeindiger Tourismusverband entstehen. Derzeit gibt es zehn Verbände (davon sechs in Oberösterreich), die über die Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH (STMG) mit Sitz in Bad Ischl verbunden sind.