Im Salzkammergut lauert wieder große Gefahr für Frösche, Kröten und Molche

Sobald es wärmer wird, sind auch im Salzkammergut wieder zahlreiche Amphibien unterwegs zu ihren Laichplätzen. Ab Ende Februar, Anfang März treten alljährlich Kröten, Frösche und Molche die Wanderung zu ihren Laichgewässern an – und das nicht nur in den Wäldern und Morastgebieten, sondern oft auch an vielbefahrenen Straßen. Eine gefährliche Hochzeitsreise, die für viele der Lurche den Tod bedeutet.

Zu den neuralgischen Stellen zählen unter anderem die Großalmstraße am Taferlklaussee zwischen Steinbach am Attersee und Neukirchen bei Altmünster, aber auch zahlreiche andere Verkehrswege, die durch waldreiches, mit Kleingewässern durchsetztes Gebiet führen. "Unzählige Amphibien verlieren jedes Jahr beim Versuch, Straßen zu überqueren, ihr Leben", beklagt Heidi Kurz vom Naturschutzbund Oberösterreich, der Autofahrer daher zur Vorsicht aufruft.

Frostfreier Boden, Abendtemperaturen ab plus fünf Grad und Regen bedeuten gute Bedingungen für die kleinen Wanderer. Zu den Ersten, die zu ihren Laichplätzen aufbrechen, gehören Erdkröte, Grasfrosch, Teichmolch und Bergmolch. Um dort anzukommen, müssen Amphibien vielfach Straßen überqueren. Tausende von ihnen verlieren dadurch jedes Jahr ihr Leben. Untersuchungen haben ergeben, dass schon bei einer Verkehrsdichte von nur 60 Autos pro Stunde 90 Prozent der wandernden Erdkröten überfahren werden. Doch den empfindlichen Tieren droht nicht nur das direkte Überfahren. Selbst wenn man versucht, ihnen auszuweichen und sie "zwischen die Reifen nimmt", bedeutet dies für die Tiere den Tod, denn der Strömungsdruck der Autos auf die Fahrbahn führt bei entsprechender Geschwindigkeit zu schweren inneren Verletzungen und Knochenbrüchen. Schon bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ist der Druck auf die weichen Amphibienkörper fast immer tödlich. Eine verringerte Geschwindigkeit erhöht die Überlebenschance der Lurche. Der Naturschutzbund empfiehlt daher, an ungeschützten Amphibienwanderstrecken die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren.

Um den bedrohten Wanderern zu helfen, stellen der Naturschutzbund und andere Vereine sowie die Straßenmeistereien an bekannten Wanderstrecken Amphibienschutzzäune auf. Ehrenamtliche Mitarbeiter kontrollieren täglich die Schutzzäune und retten so Kröten, Frösche und Molche – direkt neben den oft stark befahrenen Straßen eine mühsame und nicht ungefährliche Aufgabe.

Gleichzeitig ruft der Naturschutzbund alle Naturliebhaber auf, ihre Amphibien-Beobachtungen online unter www.naturbeobachtung.at zu melden. Diese werden dort gesammelt und von Experten ausgewertet, sodass ein aktuelles Bild entsteht, wo Lurche vorkommen und wo ihr Schutz besonders notwendig ist.

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer