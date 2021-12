Mit den Lichtermeeren gedachten die Ärzte und Pflegerinnen aller Menschen, die im Klinikum seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19 verstarben. „Ihnen und ihren Angehörigen gilt unser tiefes Mitgefühl“, teilt das Krankenhaus in einer offiziellen Stellungnahme mit.“ 2484 Corona-Infizierte mussten bisher im Klinikum behandelt werden. Da in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden 234.000 Menschen leben, bedeutet das, dass knapp jeder 100. Mensch in der Region wegen Covid-19