Im Salzkammergut gibt es jetzt auch eine Männerberatungsstelle

Viele Frauen suchen Beratungsstellen auf, weil sie Gewalt durch Männer erleiden müssen. Es gibt aber auch Beratungsstellen speziell für Männer. Dort geht es oft darum, dass Gewalt gar nicht erst entsteht. Im Salzkammergut gab es ein derartiges Angebot bislang nicht. Doch das ändert sich nun: Die Salzburger Beratungsstelle Männerwelten eröffnet auch ein Büro in Bad Ischl.

Einmal in der Woche, jeden Donnerstag, steht dort der psychosoziale Krisenmanager und Gewaltberater Bernd Naprudnik für vertrauliche Gespräche zur Verfügung.

„Es gehört einiges an Mut dazu“

Dabei geht es um viel mehr als nur Gewalt. Es geht auch ums Erwachsenwerden, moderne Männlichkeitskonzepte, Herausforderungen wie Mobbing und Stalking in Schule oder Beruf, um Konflikte in Partnerschaften sowie um Krisen, die durch Gesundheit, Sucht, Sexualität oder Integration verursacht werden. Aber auch Themen wie Vatersein, Pensionsschock, Trauer, Trennung, Ängste, Wut und Aggression finden hier ihren Platz.

„Es gehört einiges an Mut dazu, sich mit all den Themen die Mann hat, auseinanderzusetzen“, sagt Naprudnik. „Wenn Männer das nicht machen, staut sich die Wut und es kommt nicht selten zu unnötigen Konflikten. Der Gewinn unserer Arbeit öffnet Entwicklungspotenziale für jeden Mann und bedeutet am Ende mehr Stressfreiheit für alle – Männer, Frauen und Kinder.“ Die Männerwelten bieten Gewaltpräventionsworkshops auch in Schulen, Betrieben und Organisationen an.

Bad Ischls Sozialstadträtin Marija Gavric begrüßt das neue Angebot. „Die Männerwelten sind eine wertvolle Bereicherung für Bad Ischl und die Region“, sagt sie. „Die Beratungsstelle fördert nicht nur die individuelle Entwicklung der Männer, sondern trägt auch zur Stärkung der Gemeinschaft bei. Jeder Schritt hin zu einem gewaltfreien und respektvollen Miteinander ist wichtig.“

Interessierte haben mehrere Möglichkeiten, mit den Männerwelten in Kontakt zu treten: per E-Mail an bernd.naprudnik@jaw-salzburg.at, telefonisch 0664/8000 680 91) oder persönlich. Die persönliche Beratung findet jeden Donnerstag im Lodenfrey Park, Lindaustraße 28, Eingang A, 2. Stock, statt. Eine telefonische Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich.

