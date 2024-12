Im Salzkammergut gehen Freitag die ersten Skilifte in Betrieb

Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren, Hüttenwirte machen ihre letzten Erledigungen: Am kommenden Wochenende startet in den ersten Skigebieten im Salzkammergut die Saison. In Dachstein West (Gosau, Annaberg) nehmen am Freitag die Lifte auf der Zwieselalm ihren Betrieb auf, ebenso das Zwisiland für Kinder im Talboden. „Wir geben nach und nach weitere Pisten frei, sobald die Schneelage es zulässt“, sagt Rupert Schiefer, Vorstand der Bergbahnen Dachstein Salzkammergut. Die