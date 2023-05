Im Regauer Gemeinderat kommt es Montag zum Showdown

Mit Spannung wird in Regau die Gemeinderatssitzung am Montag (19 Uhr) erwartet. Bürgermeister Peter Harringer (ÖVP) wird das Budget für 2023 zur Abstimmung vorlegen. Mangels absoluter Mehrheit braucht er dazu Zustimmung aus mindestens einer der anderen Fraktionen. Doch FPÖ, Grüne und SPÖ wollen den Haushaltsplan nur unterstützen, wenn Harringer zurücktritt. Sie werfen ihm permanente Alleingänge vor und erklären, sie hätten kein Vertrauen mehr in ihn.