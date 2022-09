Im ersten Spiel der neuen Saison geht es für die Schwäne um den ersten Titel

Gleich im ersten Match der win2day-Basketball-Superliga-Saison 2022/23 geht es auch um den ersten Titel: Die BSL-Vorjahresfinalisten, BC GGMT Vienna und OCS Swans Gmunden, spielen heute Abend um den Supercup.

Alle, die es nicht in die Halle nach Wien schaffen, können die Partie ab 19.15 Uhr live auf ORF Sport+ sowie bei LAOLA1 (TV und Stream) mitverfolgen.

Dass dieses Duell um den Supercup in einer Art Doppelrolle ausgetragen wird, nämlich als ein Pokalfinale, das zugleich zur Meisterschaft zählt, sei heuer neu, sagt Swans-Finanzvorstand Harald Stelzer: "Aus terminlichen Gründen wäre sich das gar nicht anders ausgegangen." Man denke nur an die Europacup-Einsätze.

Den Schwänen etwa werden in der Europe-Cup-Gruppenphase – je nachdem, wer die noch ausstehenden Qualifikationsspiele gewinnt – starke Teams aus Israel oder Spanien gegenüberstehen.

Das erste Meisterschafts-Heimspiel findet dann am Sonntag, 9. Oktober, statt – ein Kracher, denn die OCS Swans empfangen im Oberösterreich-Derby die Flyers aus Wels.

Noch Aufholbedarf

"Da geht’s mit Bomben und Granaten los", sagt Stelzer und spricht auch über die Neuzugänge: "Urald King hat in den Champions-League-Qualifikationsspielen in Belgrad wirklich gute Leistungen gezeigt. Bei Dominic Green müssen wir aufgrund seiner Rekonvaleszenz und des daraus resultierenden Trainingsrückstandes noch einige Wochen warten. Zachary Charles wird – und das haben wir gewusst – nicht die große Offensivnummer sein. Der ist für den Defensivbereich geholt worden. Und für unseren Engländer Dwayne Lautier-Ogunleye gilt dasselbe: Der ist auch noch nicht in Topform und braucht sicherlich noch ein, zwei Wochen volles Trainingsprogramm, um in Spielform zu sein."

Unter diesen Voraussetzungen sei der Auftritt der Schwäne in Belgrad beim CL-Quali-Turnier sehr ansehnlich gewesen, lobt Stelzer seine Truppe. "Aber mal sehen, ob es gegen Vienna schon reicht."