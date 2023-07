Im Attergau lockt ein Flohmarkt mit 16.000 Büchern

In der Lernwelt Rubenshof findet am Samstag, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, von 9 bis 14 Uhr der größte Bücherflohmarkt Oberösterreichs statt. Mehr als 16.000 Bücher in 27 Genres laden zum Stöbern und Schmökern ein. Seit heuer gibt es auch bestens erhaltene Spiele und Puzzle, die bei jedem Wetter in den Räumlichkeiten der Schule günstig erstanden werden können. Vor allem die gute Sortierung nach Genres, aber auch die hohe Qualität und der Zustand der Bücher wurden in den vergangenen Jahren von den Besuchern sehr gelobt.

Der Erlös des Bücherflohmarktes kommt den Kindern der Lernwelt Rubenshof zugute. Die Lernwelt Rubenshof ist eine freie Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht.

