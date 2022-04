Ihre Liebe zum Wasser und Segelsport bringen sie in Yachtservice-Firma ein

Nach 25 Jahren Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen haben Bernhard Strauch und Richard Hauck im April die "Aysail GmbH – Yachtservice im Salzkammergut" gegründet. "Unser Traum ist es, Aysail Yachtservice als eine Art Formel-1-Werkstätte mit zufriedenstellender Beratung und Betreuung zu etablieren", erklären die beiden Unternehmer.

In ihrer Freizeit gehörte ihr Herz schon immer dem Wassersport. Jede freie Minute verbrachten sie am oder im Wasser und studierten die unterschiedlichsten Bootstypen, genossen Wettfahrten und lernten die Freuden und Tücken des Segelsports kennen. Mit ihrem Team haben sich die Yachtservice-Unternehmer zum Ziel gesetzt, den Kunden bestmöglichen Service zu bieten, um sie vor allem bei der Wartung und Restaurierung sowie bei der Lagerung und beim An- und Verkauf von Booten zu unterstützen.

"Für uns ist es ein Anliegen, Erwachsenen in allen Belangen des Segelsports zu helfen und uns auch für Kinder und Jugendliche zu engagieren", betont Bernhard Strauch. "Gerne geben wir unsere Erfahrung an sie weiter." Dazu gehöre es auch, als Sponsor den Veranstaltern unter die Arme zu greifen. Aysail-Mitbegründer Richard Hauck unterstreicht die Arbeit im Team und die Kooperation mit den umliegenden Segelbetrieben.

Unterstützend an Bord ist auch der österreichische Offshore-Segler und Golden-Globe-Racer Michael Guggenberger. "Eines der schönsten Dinge am Segeln ist der Facettenreichtum an Themen, die damit verbunden sind", erklärt der Profi-Segler. "Daher freue ich mich sehr, das Team von Aysail-Yachtservice unterstützen und mein vielfältiges Know-how einbringen zu dürfen", sagt "Captain Gugg".