"Ihr werft uns Themen auf die Bühne - wir spielen sie"

Eine Bühnentournee der besonderen Art beginnt am Samstag in Pettenbach: Das Improvisationstheater-Ensemble Wagner & Co tritt unter dem Motto „Sog‘s uns, Soizkammerguat!“ im Almtal-Center (15 Uhr) auf. Es handelt sich um einen Programmpunkt der Kulturhauptstadt 2024 und ist der Auftakt für 16 Gastspiele in 16 Kulturhauptstadtgemeinden bis zum Herbst.