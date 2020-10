Ihr erster Einsatz war die Bergung einer Leiche

Ein Martel erinnert noch heute an sie. An jener Stelle auf dem Hernlersteig, wo die damals 18-jährige Resi Weinmann aus Gmunden tödlich verunglückte.

Es war der 3. Oktober 1920, als die Mitglieder des Deutschen Turnvereins Gmunden bei traumhaftem Herbstwetter den Gipfel des Traunsteins erreichten. Vier Mitglieder, darunter Resi Weinmann, entschlossen sich danach nicht über die Mairalm, sondern über den westseitigen Hernlersteig ins Tal zurückzukehren. Die Hälfte des Abstiegs war geschafft, als die junge Frau stolperte, stürzte und so unglücklich auf die Schläfe fiel, dass sie sich eine tödliche Kopfverletzung zuzog.

Erst kurz zuvor war die Gmundner Bergrettung gegründet worden- die Bergung der Leiche war ihr erster dokumentierter Einsatz.

Unter der Bezeichnung "Alpine Rettungsstelle in der Sektion D.Ö.A.V Gmunden" hatten sich Karl Niederdöckel, Toni Harringer, Leo Strobl, Max Huemer, Max Kienesberger, Franz Semotan, Sepp Bergthaler, Karl Putz, Alois Leithner und Josef Mulzet zusammengeschlossen. "Alle Gründungsmitglieder waren hervorragende Alpinisten und haben bis ins hohe Alter an zahlreichen Einsätzen teilgenommen. Viele derzeit Aktive sind stolz darauf, mit ihnen noch persönlich unterwegs gewesen zu sein", schreibt Christoph Mizelli, stellvertretender Ortsstellenleiter der Bergrettung Gmunden in seinem Buch "Mythos Traunstein".

Jubiläumsfeier verschoben

Bereits im Jahr 1900 hatte der spätere Bürgermeister Ferdinand Krackowizer veranlasst, dass beim Gasthof Hois’n und auf der Mairalm Bergungswerkzeug deponiert wurde. "Damit rückten Holzknechte aus, wenn Menschen in Bergnot geraten waren", sagt Mizelli.

Die Bergrettung Gmunden, die aktuell 40 Mitglieder umfasst, ist heute, neben der Ortsstelle in Ebensee, jene mit den meisten Einsätzen im Salzkammergut.

Das 100-jährige Jubiläum hätte heuer eigentlich mit einer Schauübung und einem großen Festabend gefeiert werden sollen. "Aber wegen der Corona-Krise ist das nicht möglich", sagt Ortsstellenleiter Bernhard Ebner. "Wir werden die Feierlichkeiten auf nächstes Jahr verschieben."