Ideen von Schülern gesucht, damit unsere Welt ein Stück besser wird

Das Rote Kreuz ruft mit ihrem Projekt "mission humanity" 4500 Schülerinnen und Schüler aus 31 Schulen der Bildungsregion auf, soziale Schieflagen in ihrem Umfeld zu erkennen und dagegen Maßnahmen auszuarbeiten. Als Kooperationspartner stellt die Lenzing AG 15.000 Euro für die Umsetzung der besten Ideen bereit. "Wir wollen das soziale Engagement der Jugendlichen herauskitzeln", erläutert Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführer Gerald Schuster, damit "unsere Welt ein Stück besser wird".

Nicht nur Gewinner profitieren

Das Projekt wird als Challenge umgesetzt, bei der sechs Projekte als Gewinner ausgewählt werden – ihnen stehen jeweils 2500 Euro als Projektfinanzierungsmittel zur Verfügung. "Wir wollen alle Ideen sammeln und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen", sagt Schuster. "Der Ideenpool wird den Bürgermeistern der Region zur Verfügung gestellt", ergänzt Christof Pöltner, Personalchef der Lenzing AG. Er ist davon überzeugt, dass das österreichweite Pilotprojekt einmal ein überregionales Projekt wird, dass es eine Oberösterreich-Challenge geben wird.

Schule sei nicht nur für die Vermittlung von Wissen zuständig, sondern auch dafür, wie Jugendliche in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können, sagte Helga Kreuzhuber, Schulqualitätsmanagerin der Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck. Schüler sollen erkennen, wo es wunde Stellen gibt und vom bloßen Hinschauen zum Tun kommen.

TV1-Geschäftsführer Manfred Ettinger sieht als Kooperationspartner im Projekt die Möglichkeit, die Jugendlichen zu ermutigen, sich zu engagieren, damit Menschen zusammengeführt werden. Das sei für alle ehrenamtlichen Organisationen wichtig. Schuster sieht in "mission humanity" aber keine Rekrutierungsmaschine für das Rote Kreuz, sondern einen Nährboden und die Basis für die Ehrenamtlichkeit in der Gesellschaft.

Die Challenge richtet sich in drei Kategorien an Schüler der 7./8., der 9./10. und der 11./12. Schulstufe. Konzepte können bis 16. Dezember eingereicht werden. Eine Jury entscheidet im Februar in einer Liveshow, welche Projekte finanziert werden.

