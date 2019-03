"Ich wollte das endlich vom Tisch haben"

GMUNDEN. Josef Sperrer (Grüne) rechtfertigt im Gemeinderat seine Anzeige gegen den Bürgermeister.

Die jüngste Sitzung des Gmundner Gemeinderats wurde von einem Thema bestimmt, das offiziell gar nicht auf der Tagesordnung stand: Josef Sperrers Gang zur Staatsanwaltschaft. Wie die OÖN berichteten, schaltete der grüne Obmann des Prüfungsausschusses die Justiz ein. Sie solle prüfen, ob sich Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) durch die verkorkst abgewickelte Pachtvergabe des Gasthauses Orther Stube im Vorjahr strafbar gemacht habe. Zwei von drei Vorwürfen (Amtsanmaßung, Amtsmissbrauch) verwarf der Staatsanwalt gleich. Doch wegen Untreue ermittelt nun die Polizei gegen den Bürgermeister.

Die ÖVP-Fraktion stellte sich schützend vor Krapf. In einer Art Plädoyer wies Gemeinderat und Rechtsanwalt Karl Bergthaler alle Anschuldigungen zurück und ging zum Gegenangriff über: Er sei "menschlich enttäuscht" von Sperrer. Dieser habe durch eine Anzeige, "der jede Grundlage fehlt", Krapf kriminalisiert.

Sperrer hielt dagegen: "Ich fühle mich verpflichtet, im Zweifel die Staatsanwaltschaft einzuschalten", sagte er. "Sonst mache ich mich selbst strafbar. Ich wollte die Sache endlich vom Tisch haben." Aus Rücksicht auf Krapf habe er die Anzeige nicht öffentlich gemacht. "Warum ihr damit an die Öffentlichkeit gegangen seid, verstehe ich nicht", so Sperrer in Richtung Bürgermeister, der in einer Pressekonferenz von den polizeilichen Ermittlungen berichtete.

SPÖ-Gemeinderat Markus Medl wies die ÖVP darauf hin, dass jeder das Recht habe, im Zweifel die Justiz einzuschalten. FPÖ-Gemeinderat Günther Colli warf der ÖVP vor, kein Unrechtsbewusstsein zu haben. Die Pachtvergabe sei ein "Chaosverfahren" gewesen, bei dem "Leute mit falschen Zahlen abgewimmelt" worden seien und keiner wisse, wer was wann entschieden habe.

Obwohl die Angelegenheit schwer wiegt und die Stadtpolitik überschattet, zeigten die Kontrahenten im Gemeinderat am Ende menschliche Größe. Sperrer wünschte dem Bürgermeister "von ganzem Herzen", dass die Sache für ihn gut ausgehe. Krapf kündigte an, seine Partei werde auch weiterhin vertrauensvoll mit den anderen Fraktionen zusammenarbeiten. Und Colli versuchte, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen: "Wenn wir gelernt haben, dass derartige Vergabeverfahren nicht gehen, profitieren wir alle davon", sagte er.

