"Ich hoffe, dass die Leute wieder außer Haus gehen und die Theater voll sind"

Er ist in Vöcklabruck geboren und lebt seit 22 Jahren in Schwanenstadt: Der Schauspieler Franz Froschauer (63) bestreitet mit seinem theatralen Liederabend "Die Komödie endet nie!" nach der Corona-Pause zwei Heimspiele: Am Freitag tritt er mit seiner Band in der Landesmusikschule Schwanenstadt auf, am Samstag singt er in der Landesmusikschule Vöcklabruck (jeweils 19.30 Uhr).