Bergsteigerisches Neuland betrat der aus Bad Goisern stammende Jurist Michael Kern (52). Weit über seine Heimat hinaus bekannt als Spitzenalpinist und vielfacher Erstbegeher, ja sogar Erstbesteiger, versuchte sich Kern im vergangenen September an einer Tour, die noch nie jemand in dieser Form vor ihm geschafft hatte: an der Umrundung von Gosau exakt der Gemeindegrenzen entlang. Das Unterfangen dauerte sechs Tage, umfasste 72 Gipfel, 100 Kilometer Wegstrecke und 11.000 Höhenmeter.