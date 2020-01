OÖNachrichten: Was war Ihre allererste Amtshandlung? Ines Schiller: Ich habe heute Früh die Kundmachung unterzeichnet, dass ich jetzt Bürgermeisterin bin (lacht). Sie wurden von den Gemeinderäten Ihrer Partei und der Grünen gewählt. Da fehlte am Ende aber eine Stimme. Ich habe bei der Auswertung der Stimmzettel bei 19 Zustimmungen aufgehört zum Mitzählen, weil ich wusste, dass ich damit die Mehrheit habe. Aber es stimmt, am Ende war es um eine Stimme weniger als erwartet. Ich könnte jetzt