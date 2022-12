"Ich bin allen Helfern sehr dankbar"

Der 12. April dieses Jahres wird Alexander R. mit Sicherheit sein Leben lang in Erinnerung bleiben. An diesem Tag half der 34-Jährige seinem Vater dabei, eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach zu montieren. Dabei erlitt R. einen Stromschlag und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Dank einer funktionierenden Rettungskette konnte das Schlimmste verhindert werden. Alexander R. dankt nun allen Helfern, die einen Beitrag zu seiner Genesung geleistet haben.