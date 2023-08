Hybrid-Pkw setzte Garage in Brand: Hoher Sachschaden in Bad Goisern

In einer Garage im Gemeindegebiet von Bad Goisern war am Mittwochabend ein Hyprid-Pkw in Brand geraten. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Als der 53-jährige Besitzer durch einen lauten Knall auf das Feuer aufmerksam wurde, schlugen die Flammen bereits auf das oberste Stockwerk der Garage über. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand.

Die Feuerwehren Bad Goisern und St. Agatha rückten mit zehn Fahrzeugen und 65 Mann an. Fünf Atemschutztrupps konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und einen Teil des Gebäudes retten. Zwei Hybrid-Pkws, drei Motorräder und zwei E-Bikes aber fielen den Flammen zum Opfer. Der Sachschaden ist enorm.

Erst gegen zwei Uhr nachts konnte ein Großteil der Mannschaft von der Einsatzstelle abrücken, eine Brandwache blieb bis in die Morgenstunden. Ein Sachverständiger und der Bezirksbrandermittler begutachteten den Brandort am Donnerstag. Sie konnten eindeutig einen der beiden Pkw als Brandursache ermitteln, teilte die Polizei am Abend mit.

