Hund wurde nach zwölf Stunden aus Wohnmobil befreit

Der Besitzer der achtjährigen Hündin und Lenker des Wohnmobils war in den frühen Morgenstunden wegen akuter gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bulldogge blieb allein in dem versperrten Fahrzeug, das auf dem Rastplatz Mondsee abgestellt war, zurück.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mondsee öffneten das Fahrzeug. Bild: www.ff-mondsee.at/

Als Zeugen das Tier gegen 13 Uhr bemerkten und Alarm schlugen, harrte die Hundedame bereits seit rund zwölf Stunden auf engstem Raum aus. Polizei, die Freiwillige Feuerwehr Mondsee und die Tierrettung rückten an, um die Hündin aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Bereits zwölf Stunden war der Hund auf engstem Raum eingesperrt, bis Zeugen Alarm schlugen. Bild: Tierrettung Oberösterreich

Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten das Fahrzeug behutsam. Die Dogge, die laut den Tierrettern "anfangs etwas ungemütlich" war, wurde in die Obhut der Tierrettung Oberösterreich übergeben. Dort darf sie bleiben, bis sich ihr Besitzer erholt hat.