Hund vergiftet: Polizei bittet um Hinweise

Zu dem Vorfall ist es am Sonntag gegen 14 Uhr gekommen. Ein rumänischer Mischlingshund fraß die Leckerlis, die der Unbekannte in den Garten warf. Daraufhin verschlechterte sich der Zustand des Vierbeiners. Der Tierarzt stellte aufgrund der Blutwerte eine Vergiftung fest. Der Hund muss nun in einer Tierklinik behandelt werden.

Die Polizeiinspektion Vorchdorf bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 053133 4111.