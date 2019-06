Hund biss in Ebensee 32-Jährigen ins Gesicht

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden traf sich gegen 17:30 Uhr mit einer 25-jährigen Freundin und deren Lebensgefährten in einer Gartenlaube in Ebensee am Traunsee. Als der 32-Jährige den Hund seiner Bekannten streicheln wollte, biss der Hund zu. Das Opfer erlitt im Bereich des linken Auges Bissverletzungen unbestimmten Grades. Er wurde in das LKH Vöcklabruck gebracht.

