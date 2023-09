Hund attackiert Schulklasse: 2 Kinder verletzt

Gegen 11.40 Uhr war die Klasse der Neuen Mittelschule Lenzing am Dienstag auf ihrem Wandertag im Bereich des Kreisverkehrs Agerbrücke im Ortsteil Unterachmann unterwegs, als es zu der Attacke kam: Eine 61-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit dem Hund ihres Neffen auf dem Spazierweg unterwegs. Der Hund war nicht angeleint und hatte sich den Beißkorb kurz davor abgestreift. Die Frau war mit dem Hund etwa 5 bis 7 Meter vom Gehweg entfernt in der Wiese und hielt ihn mit beiden Händen am Halsband fest, als sie die Gruppe sah, um die Schülerinnen und Schüler vorbeizulassen.

Der Hund riss sich los und stürmte auf die Kinder zu. 2 davon, eine Schülerin und einen Schüler, 12 und 10 Jahre alt, verletzte er durch mehrere Bisse. Die Kinder wurden durch das Rote Kreuz erstversorgt und zur ambulanten Behandlung ins Salzkammergut Landesklinikum gebracht.

