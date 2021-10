Huhn ganz gerupft: Supercup geht zum achten Mal an die Gmundner Swans

GMUNDEN. Die Oberwart Gunners wurden Anfang März zum Sargnagel für die Basket Swans, als sie die Gmundner im Cupfinale, das in Klosterneuburg ausgetragen wurde, mit 84:74 besiegten. Und das, nachdem die Schwäne 32 Minuten lang die bessere Mannschaft gewesen waren. Immer wieder war seither von Revanche und einem noch zu rupfenden Hühnchen die Rede. In der Meisterschaft gelang es den Swans, indem sie die Gunners im Semifinale eliminierten. Doch das besagte Hendl war damit erst bis zur Halskrause gerupft – vorgestern Abend konnte der Vogel endgültig dem Grill übergeben werden: Im Supercup, vor eigenem Publikum in der Gmundner Volksbank-Arena, besiegten die Schwäne Oberwart klipp und klar mit 82:61 (47:36) und holten damit in diesem Jahr den zweiten von drei möglichen Titeln, die Meisterschaft mit eingerechnet.

Wie bereits gestern im OÖNachrichten-Sportteil ausführlich berichtet, war es der achte Supercup-Titel für die Traunseestädter und die 19. Trophäe insgesamt. Swans-Finanzchef Harald Stelzer zeigte sich überglücklich, den ersten wichtigen Meilenstein in der Spielzeit 2021/2022 gesetzt zu haben, und konnte sich angesichts der personellen Aufmagazinierung Oberwarts eines kleinen Seitenhiebs nicht erwehren: "Das war ein guter Saisonauftakt. Wir werden jetzt mal sehen, wer da Legionäre nach Hause zurückschickt – ich glaube, Oberwart." In dieser Deutlichkeit, immerhin plus 21 Punkte, hätte sich Stelzer den Sieg nicht erwartet: "Bis fünf Minuten vor Schluss war das nicht so klar." Erst in der Zielgeraden der Partie erwischten die Swans den richtigen Wind und flogen den Burgenländern auf und davon.

Einer, der sich den Triumph live ansah und sich riesig darüber freute, dass Gmunden Österreichs Basketball-Hauptstadt bleibt, war am Sonntagabend Bürgermeister Stefan Krapf: "Nach dem Meistertitel jetzt auch Supercup-Sieger – die Swans sind einfach die Nummer eins in Österreich."

Meisterschaftsbeginn ist am Sonntag zu Hause gegen Wels.