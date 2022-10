Hüttensaison auf dem Traunstein geht in die Verlängerung

"Da Summa, der is aussi. Muasi obi in's Toi".

Zeilen eines Volksliedes, das am Nationalfeiertag von zahlreichen Hüttenwirten angestimmt wurde. Zumindest gedanklich. Am 26. Oktober endet traditionell die Sommersaison, Fenster und Türen werden verriegelt, die Fahne abgezogen.

Auf dem Traunstein wird das erst Ende November der Fall sein. Während Wirt Gerald Auinger seine Gmundnerhütte bereits winterfest gemacht hat, verlängern Roman Leithner und Michaela Schell die Saison auf dem Naturfreundehaus in 1580 Metern Seehöhe. Bei Schönwetter ist auf dem Traunstein also auch im November ein Bett über dem Nebelfeld frei– genauso wie ein Parkplatz. Denn dann kann wieder in der gesamten Traunsteinstraße kostenlos geparkt werden. Umsonst ist ein Ausflug in Richtung Traunstein aber deswegen noch lange nicht. Ab heute erstreckt sich ein mächtiges Hoch über Oberösterreich. Bis einschließlich Montag bleibt es strahlend schön. Über dem Nebel jedenfalls.