Hüttenaufstieg erneuert

Schon etwas in die Jahre gekommen war der Aufstieg zur Hütte am Hofberg, einem der schönsten Aussichtspunkte in Frankenburg. Deshalb packte die Freiwillige Feuerwehr Badstuben ihr Werkzeug ein und brachte an zwei Samstagen neues Material für die Stufen auf den Berg. In schweißtreibender Handarbeit wurden von 43 Feuerwehrleuten in 292 Stunden die Stiegen und Geländer zum Berg, auf dem einst die Frankenburg stand, erneuert.

Die Stufen sind nun für die vielen Besucher wieder sicher begehbar, die von der Hofberghütte auf 723 Meter Höhe aus die herrliche Aussicht ins Alpenvorland genießen möchten.