Hütte auf Postalm brannte wenige Tage vor Saisonbeginn ab

Rund 100 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen an.

Aus noch unbekannter Ursache brach in der Nacht auf Mittwoch in der Blonden Hütte auf der Postalm ein Feuer aus. Zwei Mitarbeiter, die noch mit dem Präparieren des Schnees beschäftigt waren, sahen den brennenden Dachstuhl und reagierten sofort. In der Hütte schliefen beim Ausbruch des Brandes der 45-jährige Pächter sowie vier weitere Personen. Drei Männer hatten sich bereits aus dem brennenden Gebäude gerettet. Die anderen wurden durch die Liftmitarbeiter geweckt und damit auch gerettet.

Unverzüglich alarmierten die Postalm-Mitarbeiter auch die Feuerwehr. Der Alarm ging um 0.37 Uhr bei der Feuerwehr ein. Sowohl von Abtenau und Voglau als auch von Strobl aus machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg. Um auf das rund 1300 Meter hoch gelegene Almplateau zu gelangen, mussten sie Schneeketten anlegen.

Videoaufnahmen zeigen den Einsatzort:

Stundenlang im Einsatz

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. „Wir arbeiteten bis in die frühen Morgenstunden“, sagt Peter Bachler von der Freiwilligen Feuerwehr Abtenau, in deren Einsatzgebiet die Hütte steht. Doch diese konnte nicht mehr gerettet werden. Zwar steht das Gemäuer teilweise noch. „Aber die Hütte wird wohl komplett neu gebaut werden müssen“, so Bachler.

Die Blonde Hütte gehörte der Agrargenossenschaft und hatte erst in diesem Jahr einen neuen Pächter bekommen.

Das Unglück passierte vier Tage vor Beginn der Wintersaison auf der Postalm. Besucher des größten Almplateaus in Österreich müssen in den kommenden Monaten dennoch nicht darben. Es gibt noch mehr als zehn weitere Hütten dort. „Am Standort der Blonden Alm arbeiten wir außerdem an einer alternativen gastronomischen Lösung für diesen Winter“, sagt Linus Pilar, Geschäftsführer des Winterparks Postalm.

