Hündchen "Racker" gerettet

Um kurz nach 08:00 Uhr morgens am Donnerstag ging ein Notruf bei der Rettungsleitstelle in Linz ein. Eine Frau gab an, dass ihr am Mittwoch bei einem Spaziergang im Hallstätter Echerntal ihr kleiner Hund "Racker" entlaufen war. Das Tier riss sich samt Leine los und verschwand im Wald.

Die Besitzerin des Hundes konnte durch den GPS-Sender des Tieres in der Nacht auf Donnerstag seinen Aufenthaltsort erkennen und begab sich am frühen Morgen auf die Suche nach ihm. Der Suchbereich war mehrere Kilometer vom Ort des Entlaufens entfernt und deutete auf unwegsames und steiles Gelände hin, woraufhin die Frau die Bergrettung alarmierte.

Mithilfe der GPS-Daten konnte die Bergrettung Hallstatt den Hund finden. Bild: Bergrettung Hallstatt

Das Tier befand sich auf steilem Gelände im Echerntal. Bild: Bergrettung Hallstatt

Mithilfe der GPS-Daten konnte "Racker" gegen 10 Uhr vormittags vom Bergrettungsdienst Hallstatt gefunden und ins Tal gebracht werden.

