Hubschraubereinsatz am Attersee: Urlauber verirrte sich am Schoberstein

Der Urlauber war vom Parkplatz in Weißenbach am Attersee gestartet und dem Wanderweg zum Großen Schoberstein gefolgt. Bei einer markanten Querung auf 900 Metern Seehöhe kam der 31-Jährige vom Weg ab. Er sei abgelenkt gewesen und habe die Richtungsänderung nicht bemerkt, so die Polizei.

Durch felsdurchsetztes Gelände versuchte der Mann, zum Gipfelkreuz zu gelangen. Nach 50 Höhenmetern kam er aber nicht mehr weiter. Er wollte umdrehen, verlor aber immer wieder den Halt, sodass er einen Notruf absetzte. Die Bergrettung Steinbach und ein Alpinpolizist zogen den Polizeihubschrauber hinzu. Dieser rettete den Niederländer gegen 15.15 Uhr unterhalb des Kleinen Schoberstein. Mithilfe eines Taus wurde der Mann ins Tal gebracht. Er blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.

