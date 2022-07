Hubschrauber rettete Wanderer vom Schafberg

Mit einem Rettungseinsatz hat ein Ausflug zweier Brüder auf den Schafberg am Sonntag geendet: Die beiden Urlauber aus Bayern, 58 und 61 Jahre alt, waren am Vormittag mit der Bahn auf den 1783 Meter hohen Berg gefahren und wollten gegen zwölf Uhr über den schwarz markierten Purtschellersteig nach St. Wolfgang am Wolfgangsee absteigen.

Wohl wegen des rutschigen Untergrunds kam der jüngere der beiden zu Sturz. Er dürfte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in ein Salzburger Krankenhaus.