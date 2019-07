Hubschrauber-Einsatz: Kletterer verließen die Kräfte

Die beiden 62-jährigen deutschen Staatsbürger stiegen am Samstagvormittag in den Attersee Klettersteig auf den Mahdlgupf, Gemeindegebiet Steinbach/Attersee, ein. Die beiden Bergsteiger, die sich selbst als geübt bezeichnen, durchkletterten den Steig bis zur sogenannten "Schlusswand" im oberen Bereich des Klettersteiges.

Bei dieser Schlüsselstelle mit dem Schwierigkeitsgrad D stürzte einer der beiden gegen 14 Uhr mehrmals in das Klettersteigset, sodass ihn nach mehreren Versuchen schließlich die Kräfte verließen und er nicht mehr weiter konnte. Sein Begleiter war ebenso nicht in der Lage, weiterzuklettern. Über den Notruf verständigten sie die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle konnte die beiden Kletterer mit dem variablen Tau aus ihrer Notlage in Sicherheit bringen.