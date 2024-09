Hubert von Goisern zieht sich zumindest zwei Jahre zurück

Eigentlich wollte Hubert von Goisern dieses Jahr überhaupt nicht mehr auf der Bühne stehen. Seine Band hatte er bereits im Herbst des Vorjahres aufgelöst und gleichzeitig eine "längere Auszeit" angekündigt. Gekommen ist alles ganz anders: 2024 spielte der Weltmusiker mehr Konzerte als im Tournee-Jahr 2023. Hauptsächlich waren es Straßenauftritte, die er – kurzfristig angekündigt – in allen 23 Gemeinden der Kulturhauptstadt gab. Und zum Abschluss besuchte Hubert von Goisern auch noch St. Wolfgang. Jene Gemeinde, die sich "der Kulturhauptstadt-Gemeinde verweigert hat", wie er sagt.

Aber es sei der ausdrückliche Wunsch der Intendantin Elisabeth Schweeger gewesen, das Städtchen am Wolfgangsee trotzdem einzubinden. "Und ich war da ganz bei ihr. St. Wolfgang ist Teil des Salzkammergutes, so wie Großbritannien Teil Europas ist, ob sie es nun wollen oder nicht", schreibt der Musiker in einem persönlichen Resümee.

Schweeger habe ihn überhaupt "am linken Fuß" erwischt, denn eigentlich wollte er gar keinen eigenen Beitrag zur Kulturhauptstadt leisten. "Ich bin aber kein Freund von halben Sachen und ich bereue nichts", schreibt er. Auch wenn Hubert von Goisern die Dimension der Straßenkonzerte "ziemlich unterschätzt" habe.

Im November gebe es noch sieben Konzerte mit der "Lungau Big Band", allesamt in Konzerthäusern. Dann sei er aber wirklich "reif für die Insel" und wolle sich seiner "inneren Unruhe" stellen. Zwei Jahre, denke er, werde es dafür brauchen. "Eine vorsichtige, aber gleichzeitig gewagte Prognose." Davon zu träumen, 2027 wieder Konzerte zu geben, erlaube er sich dennoch.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger