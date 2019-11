Hubert Raudaschl brachte der alten Salzkammergut-Plätte das Segeln bei

Vier Jahre lang hat Hubert Raudaschl gemeinsam mit dem renommierten Zillenbauer Anton Witti getüftelt. Jetzt haben sie es geschafft: Ihre RW ging in Serie. Der Name des neuen Bootstyps steht für Raudaschl und Witti, und in Segelkreisen löst er große Aufmerksamkeit auf, denn die RW6 verknüpft die traditionelle Salzkammergut-Plätte mit moderner Segeltechnik.

Die Idee dazu kam dem mehrfachen Weltmeister und Olympioniken 2015, als er ein altes Gemälde einer Plätte sah, die mit einem Segel ausgestattet war. Verwendet wurden diese Boote im Salzkammergut einst, um Salz und Holz zu transportieren. "So eine Plätte mit Segeln wollte ich entwickeln", sagt der 77-Jährige. "Allerdings mit der Technik von heute."

Raffinierte Technik

Vor allem aber wollte Raudaschl die Segeleigenschaften verbessern. Historische Plätten konnten einst nur bei Raumwind (Rückenwind) die Segelkraft nutzen. Auf ihre Muskelkraft konnten die alten Schiffer deshalb nicht verzichten. Raudaschls neu entwickeltes Boot dagegen kann auch gegen den Wind aufkreuzen. Möglich machen es zwei Ruderflossen, die ein abdriften des Bootes verhindern und die sich Raudaschl und Witti mittlerweile patentieren ließen.

Auch in das Segel hat Raudaschl viel Hirnschmalz investiert. Das in der familieneigenen Segelmacherei produzierte Tuch liegt nicht nur gut im Wind, es lässt sich auch sehr einfach auf- und abbauen sowie im Boot lagern.

Das alles ist wichtig, denn Raudaschl wollte ein familienfreundliches Freizeitboot entwickeln. Das spiegelt sich auch im Preis wider. Je nach Länge (es gibt die RW in der Fünf-, Sechs- oder Sieben-Meter-Variante) kostet die Segel-Plätte zwischen 7500 und 8800 Euro. Ein in der Größe vergleichbares Finn-Segelboot kostet rund viermal so viel.

Und weil Raudaschl 55 Jahre nach seinem ersten Weltmeistertitel immer noch ein Kämpfer ist, hat er auch eine Regattaversion seiner Segelzille entwickelt. Wenn die Nachfrage nach der RW6 annähernd so groß ist, wie Raudaschl und Witti sich das erhoffen, gibt es am Wolfgangsee im nächsten Sommer möglicherweise die erste Regatta zu bewundern. Es wird nicht die schnellste sein – aber diejenige mit den spektakulärsten Gefährten.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at