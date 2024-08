HTL-Schüler helfen, die Erinnerung an KZ-Opfer im Bezirk zu bewahren

In vier Orten im Bezirk Vöcklabruck wurden von den Nationalsozialisten Häftlinge aus Konzentrationslagern festgehalten und zur Sklavenarbeit gezwungen. In Attnang-Puchheim mussten 150 KZ-Häftlinge aus dem Lager Ebensee nach dem Bombenangriff vom 21. April 1945 gefährliche Aufräumarbeiten (Entfernung von Blindgängern) leisten. In Lenzing wurden 577 Frauen zur Zwangsarbeit in der Zellwollefabrik eingesetzt. In Vöcklabruck mussten 297 Gefangene – die meisten von ihnen waren spanische