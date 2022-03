HTL möchte mit einem Tageskolleg Ausweg aus Fachkräftemangel anbieten

HTL-Direktor Gernot Weissensteiner will an seiner Schule ab Herbst 2023 ein Tageskolleg. "Das wäre eine Methode, den Fachkräftemangel zu beheben", sagte Weissensteiner gestern am Rande des Besuchs von Bildungsminister Martin Polaschek in der HTL Vöcklabruck.