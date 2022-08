Seit rund 14 Jahren steht die ehemalige Landwirtschaftliche Fachschule Weyregg leer. Pläne, auf dem derzeit brachliegenden Areal mit Attersee-Blick ein Hotel zu errichten, scheiterten bislang an der notwendigen Umwidmung. Jetzt will die Gemeinde das Heft in die Hand nehmen und hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Zukunft der Liegenschaft in Top-Lage befassen soll.