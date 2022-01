In einer Anfrage im Landtag wollte Severin Mayr (Grüne) gestern von der Landesregierung wissen, warum sie bei der ehemaligen Landwirtschaftsschule Weyregg nicht von ihrem Rückkaufrecht Gebrauch macht. Das Land hatte die 15.000 Quadratmeter 2015 für 3,4 Millionen Euro an Thomas Untersperger verkauft, der ein Hotel errichten will.