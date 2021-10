 Hotel wirbt mit Vier-Tage-Woche um Personal

Die Hotelbranche leidet unter Personalmangel. Zu den wichtigsten Ursachen zählen die unregelmäßige Arbeitszeiten sowie Wochenend- und Feiertagsdienste. Das Management des Familienhotels Dachsteinkönig in Gosau reagiert darauf jetzt. „Wir haben den 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren drei Hotels zugehört und eine große Umfrage in Bezug auf ihre Wünsche und ihre Zufriedenheit gemacht“, sagt Geschäftsführer Florian Mayer.

Ganz oben auf der Wunschliste der Mitarbeiter steht eine ausgewogene Work-Life-Balance. „Das hat uns dazu bewogen, mit Beginn der Wintersaison in unseren Hotels die Vier-Tage-Woche anzubieten“, so Mayer. „Das bedeutet 40 Stunden aufgeteilt auf vier Tage und drei Tage frei für all jene, die das möchten.“ Zu der umfassenden Initiative zählen neben der Vier-Tage-Woche auch die Einführung einer firmeninternen Akademie mit mehr als 90 Kursen pro Jahr, die dem Wunsch nach mehr Weiterbildungen nachkommt, sowie Sonntagsprämien und geplante Sabbaticals.



Die firmeninternen Fortbildungsangebote der Familux Academy richten sich an alle, vom Lehrling über den Koch, vom Housekeeping bis zum pädagogischen Personal in den Kids-Clubs. „Wir sehen uns in der Verantwortung, Menschen Entwicklungschancen zu geben“, sagt Mayer. „So kann sich ein Servicemitarbeiter bis ins Management hocharbeiten und muss dabei nicht einmal den Arbeitgeber wechseln. Die größte Innovation der Academy ist ein 18-monatiges Führungskräftetraining, das unseren Talenten eine Ausbildung auf höchstem Niveau ermöglicht und sie für einen Management-Posten in einem unserer Resorts qualifiziert.“