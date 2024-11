Honig aus Rutzenmoos wurde zum Bioprodukt des Jahres gekürt

Die Messe Wieselburg und Bio Austria kürten am Wochenende den Honig der Imkerei Stockwerk in Rutzenmoos (Gemeinde Regau) zum Bioprodukt des Jahres in der Kategorie „Farm & Craft“. Die Imkerei wurde vor acht Jahren vom Brüderpaar Michael (37) und Richard Schachinger (39) gegründet. Sie betreuen rund 120 Bienenvölker in der Region Attersee-Traunsee. Das Besondere an ihrem Honig: Die beiden haben eine urtümliche Erntetechnik wiederentdeckt. Bevor 1865 erste Honigschleudern