Holztransporter verlor Baumstämme auf der Fahrbahn

Ein 20-Jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Donnerstag um kurz nach 5 Uhr mit einem Holztransporter auf der A1 Richtung Salzburg. Im Gemeindegebiet von Aurach im Hongar rissen zwei der vier Gurte am Transporter. So fiel etwa die halbe Ladung der fünf Meter langen Holzstämme auf die Fahrbahn. Ein Pkw-Lenker wurde nur knapp von den Holzstämmen verfehlt. Bis die Polizei eintraf, warnte der Pkw-Lenker mit einer Taschenlampe die anderen Verkehrsteilnehmer und der Lkw-Lenker entfernte mit dem Kran seines Fahrzeugs die Baumstämme von der Straße. Der rechte Fahrstreifen der A1 war bis 6.45 Uhr gesperrt.