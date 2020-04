"Holen wir den Attersee in die Stadt!" Neues Agerkraftwerk eröffnet Chancen

Die Energie AG errichtet im Vöcklabrucker Stadtteil Dürnau gerade ein Laufkraftwerk an der Ager. Die knapp fünf Meter hohe Staustufe ermöglicht eine Jahresstromerzeugung von 5,8 Gigawatt. Das entspricht dem Verbrauch von 1400 Haushalten. Die Arbeiten begannen im September, im Dezember dieses Jahres soll das Kraftwerk ans Netz gehen. Es wird nicht nur Ökostrom produzieren und damit die Energiewende unterstützen, sondern auch den Hochwasserschutz an der Ager und die Fischdurchlässigkeit im Vergleich zu vorher verbessern.

Doch auch die Bewohner der Stadt könnten profitieren. Die SPÖ Vöcklabruck regt an, das Projekt zu nutzen, um in Dürnau an der Ager ein Naherholungsgebiet zu schaffen – vergleichbar mit dem Ufer der Vöckla beim Stadtpark, das vor einigen Jahren stark aufgewertet wurde. Peter Schobesberger, der Initiator der Idee, nennt als Vorbild die Grazer Augartenbucht. Mitten in der steirischen Landeshauptstadt entstand im Winter ein neues, parkähnliches Naherholungsgebiet. "Die Ager versorgt uns ständig mit frischem Wasser", sagt Schobesberger. "Diese Gelegenheit sollten wir nutzen. Holen wir uns den Attersee in die Stadt!"

Das Vorbild: Grazer Augartenbucht Bild: privat

Die Vöcklabrucker Sozialdemokraten setzen sich dafür ein, die Idee zu verwirklichen. "Wir prüfen derzeit die Möglichkeit, am Randbereich des neu angelegten Mühlbaches eine Bucht anzulegen", sagt Stadtrat Stefan Maier (SPÖ). "Wenn wir die angrenzenden Parkbereiche angleichen, können wir einen sanften Zugang zu den neuen Wasserflächen ermöglichen." Durch die Errichtung einer Bucht entstünde eine strömungsberuhigte Zone, die im Sommer auch dazu einlädt, sich im Wasser der Ager abzukühlen. Das neue Naherholungsgebiet wäre für alle Vöcklabrucker zu Fuß erreichbar, und die Errichtungskosten wären überschaubar. Das Areal gehört bereits jetzt der Stadtgemeinde.

Vorschläge aus der Bevölkerung

Die SPÖ hat die Idee bereits den anderen Fraktionen unterbreitet. Diese werden sie nun intern diskutieren. "Ein breiter Konsens wäre wichtig", sagt Stadtrat Maier. "Wir könnten dann die Rahmenbedingungen abklären und prüfen, ob sich das Projekt verwirklichen lässt. Dabei wären natürlich auch Vorschläge aus der Bevölkerung durchaus erwünscht." (ebra)

