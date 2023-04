Hohe Auszeichnungen für einen großen Mann der Chormusik

Der Chorverband OÖ und die Chorgemeinschaft Frankenmarkt ernannten Konsulent Gerhard Hofmann zum Ehrenobmann der Chorgemeinschaft Frankenmarkt. Bürgermeister Peter Zieher überreicht Gerhard Hofmann das „Goldene Verdienstzeichen“ des Chorverbandes OÖ für besondere Leistungen um das Chorwesen in unserem Land.

Gerhard Hofmann hat in seinem erfolgreichen Leben drei Schwerpunkte: seine Familie, seine Tätigkeit als Lehrer und sein Engagement als Obmann und Sänger im Chor. Er trat im Jahre 1963 – also vor 60 Jahren - dem Kirchenchor bei und der Liedertafel drei Jahre später. Von 1974 bis 1989 war er Obmann der Liedertafel Frankenmarkt und hatte immer neue Ideen und Inspirationen um das Chorleben interessant zu gestalten. Zu dieser Zeit war er sehr aktiv im OÖ Sängerbund – jetzt Chorverband OÖ – und wurde zum Bundesgeschäftsführer ernannt, so musste er seine Funktion als Obmann in Frankenmarkt an OSR Klaudia Rahofer übergeben. Er hat weiter tatkräftig im Verein mitgearbeitet und trotz vieler Termine seine Stimme im Bass erklingen lassen. Auch bei allen Sängertreffen und Aktivitäten im Ort unterstützte er den Chor mit seiner reichen Erfahrung.

Der Chorverband OÖ und die Sänger und Sängerinnen der Chorgemeinschaft Frankenmarkt freuen sich, dass sie ihm am Ostersonntag mit der Ernennung zum Ehrenobmann des Vereines Dank und Anerkennung sagen dürfen für seine Leistungen und für die vielen Stunden, die er dem Chor gewidmet hat. Obfrau Klaudia Rahofer überreicht die Ehrenurkunde.

