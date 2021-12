Hoffnungsfrohe Athleten aus dem Salzkammergut am Sonntag im ORF

In einem "Erlebnis Österreich" aus dem Landesstudio Oberösterreich zeigt Gestalter Heli Putz am Sonntag, 16.25 Uhr, in ORF 2 starke, junge Athletinnen und Athleten, vorwiegend aus dem Salzkammergut, die knapp vor ihren großen Erfolgen stehen oder bereits reüssieren.

Zwei Beispiele: Mehr als 600 Höhlen hat der 35-jährige Bad Ischler Clemens Tenreiter im Salzkammergut schon erforscht. Bei seinen risikoreichen Expeditionen dorthin, wo zuvor noch kein Mensch unterwegs war, begleitet ihn seine Partnerin Isabella Wimmer. Dieses Mal geht es in eine Höhle bei Bad Ischl. Und der 25-jährige Michael Monz aus Bad Ischl zeigt erstmals das Begehen einer 100-Meter-"Highline" am Predigtstuhl hoch über Bad Goisern vor der Kulisse des Dachsteingebirges.