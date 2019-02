Hoferkreuzung in Gmunden soll entschärft werden

GMUNDEN. Bei Autofahrern gefürchtet, bei Anrainern verhasst: Die Kreuzung an der B120 ist berühmt-berüchtigt.

Linksabbieger im Stress Bild: ebra

Die Hoferkreuzung auf Gmundens Nordumfahrung B120 verunsichert viele Autofahrer und bringt die Anrainer auf Pinsdorfer Seite auf die Palme. Der Grund: Die Kreuzung ist so beschaffen, dass Linksabbieger oft noch auf der Fahrbahn stehen, wenn die Ampel für sie längst auf Rot steht. Kein Wunder, dass sie auch ein Unfallhäufungspunkt ist.

Dass bisher nichts dagegen unternommen wurde, liegt auch an einem Wirrwarr bei der Zuständigkeit. Die Umfahrung ist Landessache, die beiden Zufahrten sind Sache der Stadtgemeinde Gmunden, und am meisten betroffen sind Anrainer in Pinsdorf.

Doch jetzt gibt es eine Einigung zwischen Gmunden und Linz: FPÖ-Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner gab eine Untersuchung in Auftrag: "Wir prüfen sowohl Umbaumaßnahmen für die Straßen als auch Änderungen an der Ampelanlage", so Steinkellner. Ein Kreisverkehr ist mangels freier Grundstücke nicht möglich. Gmundens SPÖ-Mobilitätsstadtrat Wolfgang Sageder geht davon aus, "dass die Kreuzung im Jahr 2020 entschärft werden kann. (ebra)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema