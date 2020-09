Höhlendom-Gottesdienst im Hochgebirge

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die schon vor fast 200 Jahren von Friedrich Simony – Alpenforscher und erster Ordinarius für Geographie an der Universität Wien - gemalte Kulisse war auch in den Andachtsworten von Pfarrerin Esther Scheuchl und Prädikanten Franz Scheuchl ein Anknüpfungspunkt. Esther Scheuchl malt den Teilnehmern ein Bild wie man über die Schöpfung den Schöpfer sehen kann vor Augen und dass man als Reaktion darauf Staunen und Loben kann. Franz Scheuchl betont - so wie die Bergblumen im Hochgebirge intensivere Farben haben kann es auch sein, dass Gottes Worte in einer Feier auf dem Berg mehr Leuchtkraft bekommen als im gewöhnlichen Leben. Die Teilnehmer freuen sich mit der Leuchtkraft der Gottesdienstfeier im Herzen schon auf die nächstjährigen Lichtblicke in diesem schönen Felsendom und einen Filmabend von Markus Hauser über die Höhlengottesdienste im Salzkammergut.