Höchste Auszeichnung für ein Haus, das mit Lärchenrinde gedämmt ist

Bisher gab es in Oberösterreich nur einen einzigen Privatzimmervermieter, dessen Betrieb sich mit fünf Edelweißen schmücken darf – der höchsten Klassifizierung im Privatzimmerbereich. Vor wenigen Tagen wurde in St. Wolfgang das Haus "Balthasar Volcano" eröffnet – und wurde prompt ebenfalls in die höchste Güteklasse eingestuft.