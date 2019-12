Hochwasserschutz verwandelt Traunufer in ein Naherholungsgebiet

Der Gewässerbezirk Gmunden erhöht den Hochwasserschutz in Ebensee und schenkt der Bevölkerung nebenbei ein neues Naherholungsgebiet. Am Ufer der Traun wird in diesen Tagen auf einer Länge von 800 Metern ein rund vier Meter breiter Uferstreifen gerodet. Das erhöht bei Hochwasser die Abflussgeschwindigkeit der Traun im Ortszentrum und gibt die Sicht auf die Hochwassermauer frei, die auf diese Art besser kontrolliert werden kann. Falls notwendig, wird der Schutzwall auch saniert.

Die Maßnahmen wurden über das „Instandhaltungsprogramm Obere Traun“ des Gewässerbezirkes Gmunden abgewickelt. Die angefallenen Kosten werden zu 70 Prozent vom Bund und zu 30 Prozent von der Marktgemeinde Ebensee am Traunsee getragen.

Bürgermeister Markus Siller (SPÖ) besichtigte gestern mit Projektleiter Rudolf Hackl vom Gewässerbezirk die in Arbeit befindliche Uferzone und zeigte sich erfreut darüber, dass die Bevölkerung einerseits ein neues Naherholungsgebiet dazu bekommt, sich andererseits aber auch noch sicherer fühlen kann.